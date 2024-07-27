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Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yeri ve müzeler

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yeri ve müzeler

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 15:13
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerleri ve müzeleri belli oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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