Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü kuruyor! Beyşehir gölü alarm veriyor

Konya-Isparta sınırları içerisinde bulunan Beyşehir gölü son yılların en düşük su seviyesine ulaştı. Türkiye’nin en büyük tatlı su gölündeki acı tablo, bölgedeki ekolojik dengeyi de olumsuz etkiliyor.

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