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Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerindendi! Sadece 1 Kovid hastası kaldı! Yoğun bakımlar tek tek kapanıyor

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Giriş: 06.04.2022 12:18
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, pandeminin başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayılarında neredeyse en düşük noktaya ulaşıldığını söyledi. Demirkıran, "Birçok yerde Kovid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını görüyoruz" derken Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde ise bu hafta itibarıyla sadece bir Kovid hastası kaldı.
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