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Türkiye’nin En büyük il olmaya aday ilçesi neresi? Bakın hangi ilçe il olmaya aday | Video izle

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.12.2021 11:23
Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak 81 ili bulunuyor. Bu 81 kente bağlı 922 de ilçe var. Son olarak 13 il büyükşehir olmuş ve Türkiye'deki büyükşehirlerin sayısı 30'u bulmuştu. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok il, büyükşehir olacağı günü ilçeler ise il olmayı bekliyor. Türkiye'de büyükşehir olabilecek iller hangileri? Hangi ilçeler il olabilir?
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