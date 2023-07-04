Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki varlıkları! Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri’nin hikayesi

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mirası Listesi'ne 8 yıl önce girdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız anlattı.

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