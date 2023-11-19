Türkiye’nin dört bir yanı demir ağlarla örülüyor

Yüksek hızlı tren, güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor. Bu noktada önemli çalışmalar yapılıyor. Bandırma - Bursa - Yenişehir- Osmaneli yüksek hızlı tren projesi de hem Bursa hem de bölge için kritik öneme sahip.

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