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Türkiye’nin dört bir yanı demir ağlarla örülüyor

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 10:46
Yüksek hızlı tren, güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor. Bu noktada önemli çalışmalar yapılıyor. Bandırma - Bursa - Yenişehir- Osmaneli yüksek hızlı tren projesi de hem Bursa hem de bölge için kritik öneme sahip.
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