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Türkiye'nin domates üretimi! Domatesin tarladan sofraya yolculuğu

Türkiye'nin domates üretimi! Domatesin tarladan sofraya yolculuğu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 23:13
Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içinde. Birçok ürün hem Türk sofralarına hem dünya mutfağına Türkiye’den yayılıyor. Onlarından başında gelen ürünlerden domates. Domatesin tarladan sofraya yolculuğu A Haber ekranlarında…
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Domatesin tarladan sofraya yolculuğu!
Domatesin tarladan sofraya yolculuğu!
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