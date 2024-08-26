Türkiye'nin domates üretimi! Domatesin tarladan sofraya yolculuğu

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içinde. Birçok ürün hem Türk sofralarına hem dünya mutfağına Türkiye’den yayılıyor. Onlarından başında gelen ürünlerden domates. Domatesin tarladan sofraya yolculuğu A Haber ekranlarında…

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