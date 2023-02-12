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Türkiye’nin çocuklarından depremzedelere duygulandıran notlar: "Allah’a emanet olun"

DHA
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Giriş: 12.02.2023 12:06
Asrın felaketi, 85 milyonu biraraya getirdi. Türkiye 7’den 70’e tek yürek oldu. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketi 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olurken, Türkiye büyük bir birliktelik örneği sergiledi. Birçok çocuk da bu beraberlikte ön sıradaydı. Ülkenin dört bir yanından küçük çocuklar AFAD’ın yardım toplama merkezlerine yanlarında getirdikleri oyuncakları, kıyafetleri, kitapları gönderirken depremden etkilenen ağabeyleri, ablaları ve kardeşleriyle de mektup arkadaşı olmak istedi. İşte o miniklerden kesitler...
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