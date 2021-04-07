Türkiye’nin antikorlu doğan ilk bebeği! Annesi hamileyken aşılanan bebek antikorlu doğdu

Ankara'da hamileyken aşı olan bir doktorun bebeği antikorlu dünyaya geldi. Uras bebek türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği oldu. Detayları Ece Altup aktardı. Anne sütünden bebeğe antikor geçer mi? Hamileer hangi aşıyı tercih etmeli? Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin canlı yayında anlattı.

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