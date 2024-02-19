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Türkiye'nin 7'nci büyük gölü yok oluyor! Burdur Gölü'nde su seviyesi 54 yılda 20 metre düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 16:38
Türkiye’nin en büyük 7. Gölü olan Burdur Gölü'nde su seviyesi 54 yılda 20 metre düştü. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.
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