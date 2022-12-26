Türkiye’nin 2022 yılı karnesi

2022, dünyanın zor krizleri aşmaya çalıştığı bir yıl oldu. Enerji, gıda ve ekonomik krizlerin küresel etki gösterdiği dönemde Türkiye, aldığı tedbirlerle sürecin verdiği hasarı en aza indirgedi. Diğer yandan üretim, istihdam ve teknoloji atılımlarıyla 2022'ye damga vuran projeler bir bir hayata geçti. İşte 2022'de öne çıkan başlıklar...

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