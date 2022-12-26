26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’nin 2022 yılı karnesi

Türkiye’nin 2022 yılı karnesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2022 08:41
2022, dünyanın zor krizleri aşmaya çalıştığı bir yıl oldu. Enerji, gıda ve ekonomik krizlerin küresel etki gösterdiği dönemde Türkiye, aldığı tedbirlerle sürecin verdiği hasarı en aza indirgedi. Diğer yandan üretim, istihdam ve teknoloji atılımlarıyla 2022'ye damga vuran projeler bir bir hayata geçti. İşte 2022'de öne çıkan başlıklar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zam teklifine alevli intikam!
Zam teklifine alevli intikam!
Türkiye’nin 2022 yılı karnesi
Türkiye’nin 2022 yılı karnesi
Hayatı kabusa döndü
Hayatı kabusa döndü
Tekirdağ’da kamyon ile otobüs çarpıştı!
Tekirdağ'da kamyon ile otobüs çarpıştı!
Antika pazarının en değerli ürünü hangisi?
Antika pazarının en değerli ürünü hangisi?
TIR şarampole devrildi! Sürücü öldü
TIR şarampole devrildi! Sürücü öldü
Ankara’da kar yağışı başladı!
Ankara'da kar yağışı başladı!
Konya’da yolcu otobüsü devrildi!
Konya'da yolcu otobüsü devrildi!
Derya’sı Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali
Derya’sı Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali
Genç kız odasına ölü bulundu!
Genç kız odasına ölü bulundu!
Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı!
Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı!
Kaymaksız tatlı yenmiyor
Kaymaksız tatlı yenmiyor
Daha Fazla Video Göster