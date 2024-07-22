Türkiye'den Yunanistan'a sınır köprüsü! 4 şerit 841 metre...

Türkiye ile Yunanistan arasına yapılacak olan ikinci sınır geçiş köprüsü ile ilgili çalışmalar sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuyla ilgili açıklamalar geldi. Bakan Uraloğlu, köprünün 4 şeritli ve 841 metre uzunluğunda tasarlandığını söyledi. Köprünün faaliyete geçmesi ile birlikte özellikle yaz aylarında gurbetçilerin saatlerce süren sınır geçiş çilesi de sona erecek.