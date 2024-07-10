Türkiye'den dönere tescil başvurusu! Almanya'daki döner sektörü yıllık 7 milyar Euro

Türkiye'nin, döneri tescil ettirme başvurusundan sonra Almanya, dönerin Berlin’de icat edildiğini ve "alman ulusal yemeği" olduğunu iddia etti. Buna karşın Türkiye’nin talebi kabul edilirse Almanya’daki dönerciler ürünlerini 'döner' adıyla değil 'dönen şiş kebabı' adıyla satabilecek. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’da sokağa çıktı, vatandaşlara mikrofon uzattı.

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