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Türkiye'den dönere tescil başvurusu! Almanya'daki döner sektörü yıllık 7 milyar Euro

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 19:22
Türkiye'nin, döneri tescil ettirme başvurusundan sonra Almanya, dönerin Berlin’de icat edildiğini ve "alman ulusal yemeği" olduğunu iddia etti. Buna karşın Türkiye’nin talebi kabul edilirse Almanya’daki dönerciler ürünlerini 'döner' adıyla değil 'dönen şiş kebabı' adıyla satabilecek. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’da sokağa çıktı, vatandaşlara mikrofon uzattı.
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Türkiye’den dönere tescil başvurusu!
Türkiye'den dönere tescil başvurusu!
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