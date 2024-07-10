10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Türkiye'den dönere tescil başvurusu! Almanya'daki döner sektörü yıllık 7 milyar Euro
Türkiye'nin, döneri tescil ettirme başvurusundan sonra Almanya, dönerin Berlin’de icat edildiğini ve "alman ulusal yemeği" olduğunu iddia etti. Buna karşın Türkiye’nin talebi kabul edilirse Almanya’daki dönerciler ürünlerini 'döner' adıyla değil 'dönen şiş kebabı' adıyla satabilecek. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’da sokağa çıktı, vatandaşlara mikrofon uzattı.