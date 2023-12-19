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Türkiye'den açık deniz rüzgar enerjisi için adım

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Giriş: 19.12.2023 16:49
Türkiye'de rüzgar enerjisinin elektrikteki payı yüzde 11 arttı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu aktardı.
Türkiye’den açık deniz rüzgar enerjisi için adım
Türkiye'den açık deniz rüzgar enerjisi için adım
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