27 Ağustos 2022, Cumartesi
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“Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık” dediler serbest kaldılar
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen ve 9 çalıntı bisikletle yakalanan 2 şüpheli suçlarını itiraf ettikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilirken rahat tavırlar sergileyen zanlılar, "Çek, çek haberlere çıksın. Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık" demişti.