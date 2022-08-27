“Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık” dediler serbest kaldılar

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen ve 9 çalıntı bisikletle yakalanan 2 şüpheli suçlarını itiraf ettikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilirken rahat tavırlar sergileyen zanlılar, "Çek, çek haberlere çıksın. Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık" demişti.