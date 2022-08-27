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“Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık” dediler serbest kaldılar

İHA
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Giriş: 27.08.2022 16:27
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen ve 9 çalıntı bisikletle yakalanan 2 şüpheli suçlarını itiraf ettikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilirken rahat tavırlar sergileyen zanlılar, "Çek, çek haberlere çıksın. Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık" demişti.
“Türkiye’deki bütün bisikletleri biz çaldık”
“Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık”
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