Türkiye'de yılda 26 milyon ton gıda israfı

İsraf birçok konuda karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de ürütilen meyve ve sebzelerin yüzde 53'ü israf oluyor. Peki bu israfın nedenleri ne? A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

Türkiye'de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda israf oluyor bunların çoğunu meyve ve sebzeler oluşturuyor.

Kimi halde, kimi pazarda kimi de mutfaklarımızda çürüyor. Türkiyede üretilen meyve ve sebzelerin yüzde 53'ü tarladan ya da bahçeden tüketiciye ulaşana kadar israf oluyor.