Türkiye’de yetiştirilen keçi ırkları

Türkiye, tarım ve hayvancılık bakımından bölge ülkeleri arasında önemli bir yere sahip. Son dönemlerde çiftçiye verilen destekler hayvancılığa olan ilgiyi artırdı. Bu kapsam da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde keçi ırkı da önemli bir detay. Peki kaç çeşit keçi ırkı bulunuyor? Özellikleri neler?