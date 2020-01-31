31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.01.2020

Türkiye'de yaşanan 10 büyük deprem

Türkiye'de son yıllarda yaşanan depremlerde verilen kayıplar tüm ülkeyi yasa boğarken, deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Peki Türkiye'nin deprem geçmişi hangi tarihe dayanıyor? En şiddetlisi ne zaman oldu? İşte sizler için derlediğimiz Türkiye'de yaşanan 10 büyük deprem...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'de yaşanan 10 büyük deprem
Türkiye'de yaşanan 10 büyük deprem
Şehit ailesinden anlamlı hareket! Evlerini Türk Kızılaya bağışladı
Şehit ailesinden anlamlı hareket! Evlerini Türk Kızılaya bağışladı
Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü
Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü
Pınar Kaynak'ın olay yeri raporu ortaya çıktı
Pınar Kaynak'ın olay yeri raporu ortaya çıktı
İran’daki deprem Hakkari’de de hissedildi
İran’daki deprem Hakkari’de de hissedildi
İstanbul’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Yaşlı kadın otobüsten böyle düşmüştü...
Yaşlı kadın otobüsten böyle düşmüştü...
Kaza kurşunuyla ölen polis göz yaşlarıyla uğurlandı
Kaza kurşunuyla ölen polis göz yaşlarıyla uğurlandı
Füze düştü iddiası jandarmayı alarma geçirdi
"Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi
İnternetten buldular parçalayıp sattılar
İnternetten buldular parçalayıp sattılar
Daha Fazla Video Göster