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31.01.2020
Türkiye'de yaşanan 10 büyük deprem
Türkiye'de son yıllarda yaşanan depremlerde verilen kayıplar tüm ülkeyi yasa boğarken, deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Peki Türkiye'nin deprem geçmişi hangi tarihe dayanıyor? En şiddetlisi ne zaman oldu? İşte sizler için derlediğimiz Türkiye'de yaşanan 10 büyük deprem...
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