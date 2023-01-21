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Türkiye’de kuraklık alarmı! Baraj seviyeleri kritik seviye düştü

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Giriş: 21.01.2023 14:51
Ocak ayına gelmemize rağmen yeterli miktarda yağış olmaması barajların doluluk oranını ciddi oranda düşürdü. Bazı barajlar tamamen kurudu. Megakente su sağlayan barajlardan biri olan Pabuçdere Barajı'da alarm veriyor.
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