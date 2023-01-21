Türkiye’de kuraklık alarmı! Baraj seviyeleri kritik seviye düştü

Ocak ayına gelmemize rağmen yeterli miktarda yağış olmaması barajların doluluk oranını ciddi oranda düşürdü. Bazı barajlar tamamen kurudu. Megakente su sağlayan barajlardan biri olan Pabuçdere Barajı'da alarm veriyor.

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