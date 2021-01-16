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Türkiye'de kısıtlama sessizliği yaşanıyor! Vatandaşlar evlerine kapandı
Türkiye’de 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlamasıyla beraber 81 ilde sessizlik hakim. İstanbul'da da kısıtlama sessizliği yaşanırken koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar vaktini evlerinde geçiriyor. Öte yandan İstanbul’da ekipler denetimini ara vermeden sürdürüyor. A Haber ekibinden Emirhan Ergen İstanbul sokaklarındaki son durumu aktardı.