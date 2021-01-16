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Türkiye'de kısıtlama sessizliği yaşanıyor! Vatandaşlar evlerine kapandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2021 10:22
Güncelleme:16.01.2021 10:27
Türkiye’de 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlamasıyla beraber 81 ilde sessizlik hakim. İstanbul'da da kısıtlama sessizliği yaşanırken koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar vaktini evlerinde geçiriyor. Öte yandan İstanbul’da ekipler denetimini ara vermeden sürdürüyor. A Haber ekibinden Emirhan Ergen İstanbul sokaklarındaki son durumu aktardı.
Türkiye'de kısıtlama sessizliği yaşanıyor!
Türkiye'de kısıtlama sessizliği yaşanıyor!
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