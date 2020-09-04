Türkiye'de ilk! Konya'da hizmete girdi

Konya'da sadece bisikletliler için tasarlanan tramvay yolculuğa başladı. Türkiye'de bir ilk olan proje ile aynı anda 21 bisiklet seyahat edebilecek.

Türkiye'nin en uzun bisiklet ağına sahip Konya bir ilke daha imza attı.

Sadece bisikletliler için tasarlanan tramvay hizmet vermeye başladı

Şehir içi ulaşımda uzun yıllar kullanılan tramvay bisikletli vatandaşların kullanacağı bir şekilde tasarlandı.

Proje ile Türkiye'de ilk kez bir tramvayda bisikletle birlikte seyahat edilebilecek.

Korona sürecinde bisiklet kullanımının önemine dikkat çektiren proje vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tramvay ile aynı anda 21 bisiklet taşınıyor.

Öte yandan 550 kilometre bisiklet yoluna sahip şehirde 2023 yılına kadar 84 km daha ilave edilecek.