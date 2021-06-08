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Türkiye'de ilk kez o ilde uygulandı! Sel felaketi böyle önlenecek
Her yıl Doğu Karadeniz Bölgesi'nde can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelanlarda taşkın riskini azaltmak için dere kenarlarına yüksek dayanımlı cam korkuluklar monte edilmeye başlandı. 3 tabakadan oluşan, özel kimyasallar ile birleştirilmesiyle 30 milimetre kalınlığa ulaşan camlar, ilk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde dere yatağına uygulandı.