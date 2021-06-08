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Türkiye'de ilk kez o ilde uygulandı! Sel felaketi böyle önlenecek

DHA
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Giriş: 08.06.2021 14:06
Güncelleme:08.06.2021 14:12
Her yıl Doğu Karadeniz Bölgesi'nde can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelanlarda taşkın riskini azaltmak için dere kenarlarına yüksek dayanımlı cam korkuluklar monte edilmeye başlandı. 3 tabakadan oluşan, özel kimyasallar ile birleştirilmesiyle 30 milimetre kalınlığa ulaşan camlar, ilk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde dere yatağına uygulandı.
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