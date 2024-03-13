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Türkiye'de ilk kez fotoğraflandı! Nadir görülen kuş Hatay'da böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 13.03.2024 10:31
Arap ülkelerinde sıklıkla görülen ve daha önce ülkemizde görülmesine rağmen fotoğraflanamayan "Ak Tepeli Kuyrukkakan" Hatay’da bulunan Milleyha Sulak Alanı'nda objektiflere yakalandı.
Türkiyede ilk kez fotoğraflandı! Nadir görülen... TÜRKİYE'DE İLK KEZ FOTOĞRAFLANDI! NADİR GÖRÜLEN...

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