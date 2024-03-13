Türkiye'de ilk kez fotoğraflandı! Nadir görülen kuş Hatay'da böyle görüntülendi

Arap ülkelerinde sıklıkla görülen ve daha önce ülkemizde görülmesine rağmen fotoğraflanamayan "Ak Tepeli Kuyrukkakan" Hatay’da bulunan Milleyha Sulak Alanı'nda objektiflere yakalandı.

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