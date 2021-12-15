Türkiye'de ikinci: İlk kez görüntülendi! İşte. Rize-Artvin Havalimanı’nın ‘Çay Bardağı’ kulesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilmiş 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın taş- ahşap karışımlı, yöresel mimarili terminal binaları, ilk kez DHA tarafından görüntülendi. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer deniz dolgusu biten, üstyapısının da yüzde 80'i tamamlanan projede çay bardağı figürü taşıyan hava kontrol kulesi de ortaya çıktı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Giriş takı çay yaprağı, kulesi çay bardağı olan havalimanında Karadeniz mimarisi net bir şekilde görünüyor" dedi.

Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Dolgu çalışmaları için deniz altında sismik cihazlarla ölçüm gerçekleştirildi. Bu ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre, dalgıçların denetiminde çalışmalar yürütüldü. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan ve 100 milyon ton taş kullanılan deniz dolgusu tamamlandı.

Üstyapının yüzde 80'inin tamamlandığı projede havalimanı giriş takı, çay yaprağı; hava kontrol kulesi de çay bardağı figürü şeklinde inşa edildi. Büyük oranda biten taş-ahşap karışımlı, yöresel mimarili terminal binaları, ilk kez DHA tarafından görüntülenen Rize-Artvin Havalimanı'nda yaz sezonu öncesi uçuşlar başlayacak. Yılda 3 milyon yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.