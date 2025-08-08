Türkiye’de geniş aileler neden küçüldü? Aile kurumu neden itibarsızlaştırılıyor?

İstanbul'da Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profili Raporu'nun tanıtım programı düzenlendi. Rapora göre özellikle genç profesyoneller ve yaşlı bireylerin yalnız yaşama oranlarında ciddi bir artış var. Peki ailelerin küçülmesinin sebebi ne? İşte detaylar...

