Haberler Yaşam Videoları Türkiye’de geniş aileler neden küçüldü? Aile kurumu neden itibarsızlaştırılıyor?
Türkiye’de geniş aileler neden küçüldü? Aile kurumu neden itibarsızlaştırılıyor?

Türkiye’de geniş aileler neden küçüldü? Aile kurumu neden itibarsızlaştırılıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 14:58
Güncelleme:08.08.2025 15:10
İstanbul'da Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profili Raporu'nun tanıtım programı düzenlendi. Rapora göre özellikle genç profesyoneller ve yaşlı bireylerin yalnız yaşama oranlarında ciddi bir artış var. Peki ailelerin küçülmesinin sebebi ne? İşte detaylar...
