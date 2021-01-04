Türkiye'de en çok gecekondu İzmir'de

Türkiye'de en çok gecekondulaşmanın olduğu şehirlerin başında İzmir geliyor. 1950'li yıllardan bu yana çarpık kentleşmenin hüküm sürdüğü kentte, şehir yönetimi hala köklü bir değişim için adım atamadı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Türkiye'de en çok gecekondulaşmanın olduğu şehirlerin başında İzmir geliyor. 1950'li yıllardan bu yana çarpık kentleşmenin hüküm sürdüğü kentte, şehir yönetimi hala köklü bir değişim için adım atamadı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.