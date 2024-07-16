Türkiye’de en çok aranan meslekler neler? Açık iş istatistikleri açıklandı: En fazla ilan verilen meslek…

İŞKUR, Türkiye'de en çok aranan meslekleri ortaya koyan "açık iş istatistikleri araştırması" sonuçlarını açıkladı. Araştırmada en fazla ilan verilen meslek "garsonluk" olurken, açık iş ilanının en fazla olduğu meslek ise "dikiş makinecisi" oldu.

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