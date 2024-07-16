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Türkiye’de en çok aranan meslekler neler? Açık iş istatistikleri açıklandı: En fazla ilan verilen meslek…

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 10:00
İŞKUR, Türkiye'de en çok aranan meslekleri ortaya koyan "açık iş istatistikleri araştırması" sonuçlarını açıkladı. Araştırmada en fazla ilan verilen meslek "garsonluk" olurken, açık iş ilanının en fazla olduğu meslek ise "dikiş makinecisi" oldu.
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