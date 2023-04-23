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Türkiye Yüzyılı'nın nişanesi olacak! Cumhuriyet tarihinin ilk batarya fabrikasının temeli atılıyor

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Giriş: 23.04.2023 15:02
Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli yarın Bursa Gemlik'te atılacak. Temel atma törenine Başkan Erdoğan'ın da katılması beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada fabrikanın istihdama sağlayacağı katkıya değinilirken; "Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız." denildi.
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