Türkiye Yüzyılı'nın nişanesi olacak! Cumhuriyet tarihinin ilk batarya fabrikasının temeli atılıyor

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli yarın Bursa Gemlik'te atılacak. Temel atma törenine Başkan Erdoğan'ın da katılması beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada fabrikanın istihdama sağlayacağı katkıya değinilirken; "Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız." denildi.