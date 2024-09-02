Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu! "Sınıf annesi uygulamasına izin vermeyin"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere seslendi. Yeni eğitim öğretim döneminde atılması gerekenleri tek tek anlattı. Ayrıca öğretmenlere bir kereye mahsus verilen hazırlık ödeneğine de zam yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN