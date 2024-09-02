02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu!

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu! "Sınıf annesi uygulamasına izin vermeyin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 18:41
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere seslendi. Yeni eğitim öğretim döneminde atılması gerekenleri tek tek anlattı. Ayrıca öğretmenlere bir kereye mahsus verilen hazırlık ödeneğine de zam yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne vurgu!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu!
Polis memuru saldırgan ev sahibini vurdu!
Polis memuru saldırgan ev sahibini vurdu!
Meşhur çavuş üzümünde üretim!
Meşhur çavuş üzümünde üretim!
esme çiçek üretimi! Tam 25 çeşit var
esme çiçek üretimi! Tam 25 çeşit var
Mersin’de harnup hasadı!
Mersin’de harnup hasadı!
Kızılcahamam’ın yöresel lezzetleri
Kızılcahamam'ın yöresel lezzetleri
Olgunlaşan şerbetçi otu toplanıyor!
Olgunlaşan şerbetçi otu toplanıyor!
Menemen domatesinde hasat zamanı!
Menemen domatesinde hasat zamanı!
Yerli örümcek adam Tekirdağ’da
Yerli örümcek adam Tekirdağ'da
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Pazar’da üzüm üretimi yapılıyor
Pazar'da üzüm üretimi yapılıyor
Kara Sığırın iklime uyum kabiliyeti çok yüksek
Kara Sığırın iklime uyum kabiliyeti çok yüksek
Daha Fazla Video Göster