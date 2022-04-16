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Türkiye yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altında kalacak!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2022 11:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak yağış; yurdun büyük bölümünde perşembe gününe kadar etkili olacak. Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
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