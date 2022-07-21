21 Temmuz 2022, Perşembe
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Türkiye üretti dünya MEMATT için sıraya girdi! Talep yağıyor | İşte özellikleri
Türk savunma sanayinin ürettiği ve yurt dışına da satılan ürünlere mayın temizleme aracı MEMATT da eklendi. Sınıfının en iyisi olan MEMATT'a pek çok ülkeden talep yağmaya başladı.