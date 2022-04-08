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Türkiye umut ışığı oldu! Yusuf bebek Hollanda’dan Türkiye’ye getirilecek

A Haber
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Giriş: 08.04.2022 09:15
Son dakika haberi... Türkiye büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Faslı bir annenin A Haber'den evladı için istediği yardım çağrısı yanıt buldu. Başkan Erdoğan'ın talibatı ile Faslı Yusuf bebek için Sağlık Bakanlığı uçağı Hollanda'ya gidecek. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı. Özyar, "Ben aileyle görüştüm. Hastane önünden yayın yapmak istedik ama ailenin en büyük çekincesi hastaneden olası bir engelleme. Olası bir olumsuzlukta mahkemeye başvuru yapacak. Bakan Koca’nın paylaşımı aileyi sevinç çığlığına boğdu." dedi.
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