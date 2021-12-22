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Türkiye tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağlamıştı! Yürek burkan ses kaydı ortaya çıktı

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Giriş: 22.12.2021 12:01
Türkiye, Ankara'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise genç adamın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği açıklanmıştı... Genç yaşta yaşama veda eden Onur Alp Eker'in yürek burkan bir ses kaydı ortaya çıktı.
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Yürek burkan ses kaydı ortaya çıktı
Yürek burkan ses kaydı ortaya çıktı
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