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Türkiye tek yürek oldu! Depremzedeler için bölgeye yardım ve destekler sürüyor

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 11:14
Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardımlar Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nden deprem bölgelerine dağıtılıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan son durumu aktardı.
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