Türkiye tek yürek! Makbule nine herkesi duygulandırdı: Yüreğimiz yanıyor

6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi Türkiye’yi sarstı. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından tüm ülke tek yürek oldu, yaraları sarmaya başladı. Sinop'ta yaşayan 85 yaşındaki Makbule Can, deprem bölgesine göndermek için komşularıyla odun çuvallıyor. İlerlemiş yaşına rağmen afet bölgesindeki vatandaşlar için yardım eden Makbule nine, "Onlar orada dururken bizim yüreğimiz yanıyor. 23 gün oldu gözyaşı döküyorum televizyon başında. Burada herkes çalıştı, ben de hiç evde durmadım" dedi.