02 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye tahıl krizine çare olacak! İstanbul tahıl koridoru oluyor
Küresel gıda krizini Türkiye çözecek. Hazırlıklar tamamlandı. İstanbul merkezli tahıl koridoru yakın zamanda kurulacak. Ukrayna Rusya ve Birleşmiş Milletler'den oluşan dörtlü zirve sonrası Odessa Limanı'nda bekletilen 20 milyon ton tahıl ve ayçiçek yağı yola çıkabilecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.