Türkiye tahıl krizine çare olacak! İstanbul tahıl koridoru oluyor

Küresel gıda krizini Türkiye çözecek. Hazırlıklar tamamlandı. İstanbul merkezli tahıl koridoru yakın zamanda kurulacak. Ukrayna Rusya ve Birleşmiş Milletler'den oluşan dörtlü zirve sonrası Odessa Limanı'nda bekletilen 20 milyon ton tahıl ve ayçiçek yağı yola çıkabilecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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