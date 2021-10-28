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Türkiye Şebnem'e ağlıyor! Şebnem Şirin Ulu Cami'de son yolculuğuna uğurlandı

A Haber
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Giriş: 28.10.2021 15:44
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 23 yaşındaki Şebnem Şirin erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı. Şebnem Şirin Ulu Cami'de son yolculuğuna uğurlandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun cinayetin detaylarını aktardı.
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