28 Ekim 2021, Perşembe
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Türkiye Şebnem'e ağlıyor! Şebnem Şirin Ulu Cami'de son yolculuğuna uğurlandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 23 yaşındaki Şebnem Şirin erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı. Şebnem Şirin Ulu Cami'de son yolculuğuna uğurlandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun cinayetin detaylarını aktardı.