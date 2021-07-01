01 Temmuz 2021, Perşembe
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Türkiye sahte ilaç üretiminde Avrupa’da birinci! ÜTS ile ürünlerin gerçekliğini sorgulayın
OECD tarafından hazırlanan sahte ve taklit ürün pazarı ile ilgili rapor Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü rapora göre Türkiye sahte ilaç üretiminde Avrupa'da birinci Dünyada ise üçüncü sırada. Peki ürünler nasıl kontrol edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.