29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2022 15:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz." dedi. Erdoğan, "Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!
10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!
21 yaşındaki Seda Nur 5 gündür kayıp!
21 yaşındaki Seda Nur 5 gündür kayıp!
Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
Gecekonduda 3 kişi ölü bulunmuştu!
Gecekonduda 3 kişi ölü bulunmuştu!
A Haber bölgede
A Haber bölgede
Antalya’da sel! Caddeler suyla doldu
Antalya'da sel! Caddeler suyla doldu
Pençe-Kilit şehidine veda
Pençe-Kilit şehidine veda
Siyah duman Boğaz’ı kapladı
Siyah duman Boğaz’ı kapladı
“Sahte doktor” vakası için müfettiş gönderildi
“Sahte doktor” vakası için müfettiş gönderildi
Trafiği birbirine kattı! Araç çarptı ama...
Trafiği birbirine kattı! Araç çarptı ama...
Sabun paketleme yalanıyla dolandırıyorlar
Sabun paketleme yalanıyla dolandırıyorlar
Daha Fazla Video Göster