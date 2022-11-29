Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz." dedi. Erdoğan, "Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır." ifadelerini kullandı.