18 Şubat 2023, Cumartesi
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Türkiye onu enkaz altındaki sohbetiyle tanımıştı: “Öldürmeyen Allah, öldürmüyor”
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan 43 yaşındaki Ahmet Erol Yılmaz, kendisini kurtarmaya gelen AFAD ve sağlık ekiplerine tekrar tekrar yanıt vermekten yorulup, anın stresiyle verdiği küfürlü yanıtla gündem olmuştu. Doğal ve samimi haliyle herkesi gülümseten Ahmet Abi, sert tepkisi için önceleri üzülse de bu zor günlerde gülümsetebildiği için mutlu.