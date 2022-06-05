Türkiye Nisa bebeğe ağlamıştı: Bakanlık ‘ölüme terk etti’ dedi! Hakimin kararı hayrete düşürdü

Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebeğin annesi tarafından ölüme terk edildiği olayının akabinde vicdansız anneye açılan davada çıkan serbest bırakma kararına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tahliye kararına itiraz ederken, "Henüz 2 aylık bebeğin tam bir gün boyunca sokakta hayatta kalması mümkün değil. Bebeği ölüme terk etti" şeklinde konuştu. Hem tahliye kararı veren hem de itirazı değerlendiren mahkeme talebi geri çevirdi.