Türkiye milli peynirini arıyor

Fransa'nın rokforu, İtalya'nın mozarellası var da Türkiye'de onlara rakip olabilecek bir peynir türü yok mu? Sorusu son dönemlerde sıkça sorulmaya başladı... Durum böyle olunca da Anadolu’yu köy köy gezen Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bu sorunun yanıtını arıyor.

Ezine, tulum, kaşar, obruk ve daha nicesi. Türkiye yöresel yemek kültüründe olduğu gibi peynir çeşitliliği konusunda da oldukça zengin.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin dünya peynir piyasasında hak ettiği yeri alması için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Ekipler Anadolu'yu köy köy gezip üç yüzden fazla peynir çeşidinin izini sürdü.

A Haber mikrofonunu uzattığımız bir peynirci, ''Eğer Fransızların rokforu varsa bizim de orijinal topiğimiz var.'' dedi.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ PEYNİRİ HANGİSİ OLACAK?

Türkiye'nin hedefi Fransa'nın rokforuyla İtalya'nın mozerallasına rakip olacak milli peynirin bulunması.

A Haber muhabirinin yönelttiği, ''Türkiye'nin milli bir peyniri olsa bu hangi peynir olurdu?'' sorusuna bir vatandaş, ''Bana göre çeçil, ezine peyniri, eski kaşar, tulum bunlar milli peynirimiz olurdu.'' yanıtını verdi.