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Türkiye Kim Milyoner Olmak İster'deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail'de yaşadıklarını anlattı

Türkiye Kim Milyoner Olmak İster'deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail'de yaşadıklarını anlattı

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Giriş: 31.07.2024 09:38
atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yaptığı açıklamalarla kendisinden söz ettiren akademisyen Abdullah Palazoğlu, Gazze'de İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden katliamları nedeniyle İsrail'deki görevinden istifa ederek Türkiye'ye dönme kararını anlattı. Palazoğlu, "İsrail bunun savaş olduğunu iddia ediyor. Bu bir savaş değil katliam" ifadelerini kullandı.
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