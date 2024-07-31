31 Temmuz 2024, Çarşamba
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Türkiye Kim Milyoner Olmak İster'deki sözleriyle onu konuşmuştu! Türk akademisyen İsrail'de yaşadıklarını anlattı
atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yaptığı açıklamalarla kendisinden söz ettiren akademisyen Abdullah Palazoğlu, Gazze'de İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden katliamları nedeniyle İsrail'deki görevinden istifa ederek Türkiye'ye dönme kararını anlattı. Palazoğlu, "İsrail bunun savaş olduğunu iddia ediyor. Bu bir savaş değil katliam" ifadelerini kullandı.