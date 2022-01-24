24 Ocak 2022, Pazartesi
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Türkiye karanlık bir tünele girmişti! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı!
Bu gün Türkiye’nin karanlık günü. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en kendine has gazetecilerinden Uğur Mumcu’nun profesyonelce yerleştirilip patlatılan bombayla hunharca katledilmesi ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın profesyonelce pusuya düşürülüp öldürülmesinin yıl dönümü. Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan kimdir, ve neden öldürülmüştür.