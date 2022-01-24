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Türkiye kar altında! Bursa’da tipinin etkisiyle her yer beyaza büründü

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 11:36
Türkiye yoğun kar yağışının etkisi altında. A Haber ekipleri yurdun dört bir yanından görüntüleri ekrana getiriyor. O noktalarda biri de Bursa. Kent genelinde yoğun kar yağışı sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 35 santimi geçmiş durumda. Tipinin de etkisiyle bölge beyaza büründü.
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