Türkiye ile Şam arasında yeni dönemin şifreleri! Esad görüşme için sinyali verdi: Türklerin çekilmesi ön koşul değil...

Yıllardır problemli olan Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme adımları üst üste gelirken Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad terörle mücadele konusunun her iki ülkenin ortak çıkarı olduğunu vurguladı. Görüşmelerin ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusun olurken Esad zirve için Türkiye'nin Suriye’deki askeri güçlerini çekmesinin ön koşul olmadığını ifade etti. Esad ayrıca bir konuya ilişkin bir anlaşma imzalanması konusunda niyetini açıklarken yaşanan gelişmeler sonrası PKK'da büyük panik başladı. İşte detaylar...