27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Türkiye ile Şam arasında yeni dönemin şifreleri! Esad görüşme için sinyali verdi: Türklerin çekilmesi ön koşul değil...

Türkiye ile Şam arasında yeni dönemin şifreleri! Esad görüşme için sinyali verdi: Türklerin çekilmesi ön koşul değil...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 12:20
Yıllardır problemli olan Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme adımları üst üste gelirken Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad terörle mücadele konusunun her iki ülkenin ortak çıkarı olduğunu vurguladı. Görüşmelerin ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusun olurken Esad zirve için Türkiye'nin Suriye’deki askeri güçlerini çekmesinin ön koşul olmadığını ifade etti. Esad ayrıca bir konuya ilişkin bir anlaşma imzalanması konusunda niyetini açıklarken yaşanan gelişmeler sonrası PKK'da büyük panik başladı. İşte detaylar...
Türklerin çekilmesi ön koşul değil...
"Türklerin çekilmesi ön koşul değil..."
İzmir’de baba vahşeti!
İzmir'de baba vahşeti!
İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü
İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü
Mangal keyfi 400 bin liraya patladı!
Mangal keyfi 400 bin liraya patladı!
Bekir Yunus Uçar’a veda
Bekir Yunus Uçar'a veda
Narin’den 7 gündür haber yok
Narin'den 7 gündür haber yok
İstanbul’da sokak ortasında kadına şiddet!
İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet!
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Zehir tacirlerine operasyon!
Zehir tacirlerine operasyon!
Daha Fazla Video Göster