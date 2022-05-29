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Türkiye Hindistan'dan buğday ithalatı yapıyor mu? Bakanlık iddiaları yalanladı

A Haber
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Giriş: 29.05.2022 10:25
"Hindistan'dan buğday ithal edildiği" iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmediği vurgulandı.
Bakanlık iddiaları yalanladı
Bakanlık iddiaları yalanladı
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