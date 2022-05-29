29 Mayıs 2022, Pazar
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Türkiye Hindistan'dan buğday ithalatı yapıyor mu? Bakanlık iddiaları yalanladı
"Hindistan'dan buğday ithal edildiği" iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmediği vurgulandı.