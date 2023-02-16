Türkiye Hatay'daki bu mahalleyi konuşuyor! Hiçbir bina yıkılmadı! O anlar drone kamerasında

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği il olan Hatay'da bir mahallenin depremin şiddetinden hiç etkilenmediği ortaya çıktı. Drone kamerasıyla görüntülenen mahallede yüksek katlı binaların olduğu gözlemlenirken sadece bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.