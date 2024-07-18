18 Temmuz 2024, Perşembe
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte alınan oylar...
Türk futbolu, bugün kritik günlerden birini daha geride bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni başkanını seçti. Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturma hakkı kazandı. Hacıosmanoğlu 274 delegenin 134'ünün oyunu alarak seçimi galip tamamladı.