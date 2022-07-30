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Türkiye Eyyam-ı bahur sıcaklarıyla kavrulacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı | İşte 5 günlük hava durumu

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Giriş: 30.07.2022 13:11
Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak onlarca il için Eyyam-ı bahur sıcakları uyarısı yaptı. Türkiye'nin kavurucu sıcakların etkisi altına gireceği belirtilirken, hafta sonunda güneşli havanın hakim olacağı ifade edildi. Türkiye'de beklenen Afrika sıcaklarına karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, "Güneş altındaki yorucu faaliyetleri ertelemeliyiz. Sıcak çarpması belirtilerinden birisi görülürse hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıyız" açıklamalarında bulundu.
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